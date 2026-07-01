Выпускники школ посадили аллею на берегу Летнего озера

. Фото: администрация Калининграда.

Аллея выпускников-медалистов 2026 года появилась на берегу Летнего озера, сообщает пресс-служба городской администрации. Ребята, их учителя и родители высадили 150 кустов сирени.

Традиция сажать деревья продолжается уже восьмой год. В 2018 году аллея выпускников появилась на границе Южного парка и Аллеи Смелых, где посадили 125 грабов

Аллея из 50 рябин и семи елей в 2019 появилась на набережной Генерала Карбышева.

Выпускники 2020, 2022, 2023 годов высадили на улице Согласия аллею из кленов, вязов и кустов сирени.

В 2024 году в сквере у Летнего озера заложили аллею из сирени – за два года высадили 300 кустов.