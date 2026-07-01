В Калининграде 12 июня проведут Парад семей-2026

Парад семей пройдет в Калининграде 12 июля, в воскресенье. В мероприятии, которое состоится по благословению патриарха Кирилла, приглашают принять участие всех желающих. Об этом сообщает Калининградская епархия.

В полдень участники Парада начнут собираться у трех храмов Калининграда: святого апостола Андрея Первозванного (ул. Комсомольская, 64), князя Александра Невского (ул. А. Невского, 8), Крестовоздвиженский собор (ул. Генерала Павлова, 2).

Колонны двинутся в Собор Христа Спасителя на площади Победы. Там в 14:00 состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи.

Известно, что участвовать будут прихожане православных храмов, представители общественных организаций, представители власти.