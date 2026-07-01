СК начал проверку после гибели мужчины в море под Зеленоградском

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

В Зеленоградском районе следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя. 34-летний мужчина, напомним, 30 июня бросился в воду чтобы спасти тонущего ребенка. Мальчика ему удалось спасти, однако сам калининградец погиб. Его тело 1 июля утром обнаружили отдыхающие вблизи поселка Сокольники.

Следственное управление СК России по Калининградской области начало доследственную проверку.

Для установления точной причины смерти 34-летнего калининградца назначена судебно медицинская экспертиза.