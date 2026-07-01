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НовостиОбщество1 июля 2026 12:43

Беспрозванных принял участие в совещании Совета безопасности в Москве

Заседание провел президент
Александр КАТЕРУША

Социально-экономическое развитие Калининградской области обсудили сегодня на совещании Совета безопасности под руководством президента. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Беспрозванных. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

«Доложил о текущей ситуации. Еще раз убедился в том, что регион находится под особым вниманием и защитой главы государства. Спасибо за постоянную поддержку Калининградской области», - написал губернатор.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и другие.