Власти рассказали о росте производительности у калининградских предприятий, участвующих в федеральном проекте

Калининградские предприятия, участвующие в проекте «Производительность труда» показали до 30 процентов роста этой самой производительности. Об этом сообщили на тематической конференции, состоявшейся в центре «Мой бизнес». Говорили там об увеличении прибыли без привлечения инвестиций.

Отмечается, что повысили эффективность процессов, увеличили выпуск продукции и снизили внутренние потери без крупных вложений в оборудование калининградские предприятия радиоэлектроники, машиностроения, металлообработки, энергетики и пищепрома.

В регионе к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 100 компаний. Более 70 из них работают с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда. В 2026 году к проекту также подключились два санатория. Общий экономический эффект за весь период учета превысил 560 миллионов рублей.

На общероссийском уровне оператором проекта «Производительность труда» выступает Федеральный центр компетенций.