. Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

В Калининградской области добыли янтарь весом 1.5 кг – первый в этом году самородок. Его особенность – в сочетании прозрачного и матового янтаря, сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Возраст находки составляет около 40 млн лет. Самородок размером 21 на 16 см назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области.

Интересно, что во внешней оболочке камушка сохранились органические фрагменты древнего леса – кора дерева и насекомые.

Напомним, такие редкие образцы весом более 1 кг, получают статус уникальных. В прошлом году на Приморском карьере было обнаружено 13 самородков, а в нынешнем сезоне – пока только один.

Часть самородков выставляют на аукцион редкого янтаря, часть попадают в музей комбината.