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НовостиОбщество2 июля 2026 8:18

В Багратионовском районе мужчина выбил глаз незнакомцу, который показался ему подозрительным

Агрессора задержали полицейские
Александр КАТЕРУША

В Багратионовском районе полицейские задержали мужчину, который выбил глаз незнакомцу – тот показался ему подозрительным. О случившемся в поселке Южный рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что селянин увидел из окна своего дома, как за его сыном идет незнакомый человек. Он подошел к преследователю, начался конфликт, переросший в драку – отец повалил незнакомца на землю и ударил ногой в глаз. Итог – проникающее ранение глазного яблока.

Как выяснилось позже, мужчина ошибочно принял силуэт ребенка за свою супругу, которую ожидал встретить и поэтому шел следом за ним.

Заведено уголовное дело.