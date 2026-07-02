В Багратионовском районе мужчина выбил глаз незнакомцу, который показался ему подозрительным

В Багратионовском районе полицейские задержали мужчину, который выбил глаз незнакомцу – тот показался ему подозрительным. О случившемся в поселке Южный рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что селянин увидел из окна своего дома, как за его сыном идет незнакомый человек. Он подошел к преследователю, начался конфликт, переросший в драку – отец повалил незнакомца на землю и ударил ногой в глаз. Итог – проникающее ранение глазного яблока.

Как выяснилось позже, мужчина ошибочно принял силуэт ребенка за свою супругу, которую ожидал встретить и поэтому шел следом за ним.

Заведено уголовное дело.