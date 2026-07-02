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НовостиОбщество2 июля 2026 8:35

Топливо есть, нужно еще больше бензовозов: В Калининграде провели заседание штаба по обеспечению

Руководил мероприятием первый замгубернатора Валерий Шерин
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Пока губернатор Алексей Беспрозванных находится в Москве и «предпринимает комплекс мер для формирования необходимого плана отгрузки топлива в Калининградскую область», в Калининграде провели заседание регионального штаба по топливному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Руководил мероприятием первый замгубернатора Валерий Шерин. Перед региональными службами поставлена задача формирования рационального распределения и потребления топлива.

«Особое внимание – ситуации на розничном рынке. В связи с повышенным спросом со стороны населения крупным поставщикам необходимо нарастить количество бензовозов, осуществляющих доставку топлива с нефтебаз к АЗС. Это позволит улучшить ситуацию по восполнению запасов на автозаправочных станциях», - прокомментировали в правительстве.

Как сказал сам Валерий Шерин, сегодня в регионе топливо есть в достаточном объеме, чтобы закрывать средневзвешенные месячные потребности, а отсутствие топлива на некоторых АЗС объясняется нехваткой бензовозов,

Напомним, некоторые компании в области сейчас обслуживает только юридические лица: заправка медицинских и коммунальных служб, общественного транспорта, машин компаний связи и ритейла.