Половина калининградцев стараются «больше экономить»

Почти половина (46%) калининградцев стараются «больше экономить». 20% горожан придерживаются финансовой стратегии «активных трат». Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат недавнего исследования.

Отмечается, что каждый третий (35%) готовит денежную подушку безопасности: копят на недвижимость, отпуск, на открытие собственного дела, просто без цели или на покупку дорогих вещей.

Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели, а также на будущее детей. Женщины чаще сообщают, что копят на отдых и образование.

Граждане 45+ ожидаемо проявляют интерес к пенсионным накоплениям.