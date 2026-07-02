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НовостиОбщество2 июля 2026 11:11

Президент поздравил калининградцев с предстоящим 80-летием области

Глава государства встретился с губернатором Алексеем Беспрозванных
Александр КАТЕРУША
Фото: канал губернатора в МАХ.

Фото: канал губернатора в МАХ.

В Москве губернатор Калининградской области встретился с президентом. Глава государства передал всем калининградцам поздравление с предстоящим 80-летием нашей области, об этом Алексей Беспрозыванных рассказал в МАХ.

«Хочу пожелать Вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности», - привел он слова президента.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.

«По всем вопросам получил поддержку. В том числе Президент поддержал продление госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области» до 2036 года», - прокомментировал глава региона.