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НовостиОбщество2 июля 2026 11:35

Про пляжный отдых в Калининградской области в ближайшие выходные можно забыть

Синоптики рассказали о погоде на будущее
Александр КАТЕРУША

В конце недели через Балтику пройдет атлантический циклон, он принесет северные воздушные массы из Атлантики. Днем будет прохладно: +18...+20°С, дождливо и ветрено. Сильно лить будет в пятницу и субботу.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», на море ожидается шторм, так как ветер достигнет 18-20 м/с.

«Про пляжный отдых ввиду прохлады, осадков и шторма на море, можно забыть», - огорчили синоптики.

Ранее сообщалось, что жаркая летняя погода вернется в регион в десятых числах июля.