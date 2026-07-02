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НовостиОбщество2 июля 2026 11:48

В Балтийск назначен прокурор

Им стал Вадим Собко
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Вадим Собко назначен прокурором Балтийска. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры 2 июля.

Вадим Собко родился в 1985 году. В 2009 году окончил РГУ имени И. Канта. До 2017 года проходил службу в органах Следственного комитета РФ.

В органах прокуратуры служит с 2017 года. Был, в том числе, заместителем прокурора Балтийска, заместителем Светлогорского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Центрального района Калининграда.