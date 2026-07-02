Калининградцев напугали сообщениями о штормовом ветре в ночь на 3 июля

МЧС предупреждает жителей Калининградской области об усилении ветра в ночь на 3 июля. Начиная с 02:00 ночи ожидается усиление западного, юго-западного ветра с 12 до 17-18 м/с, на побережье – до 22 м/с.

Жителей просят быть осторожными.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие дни тоже будут неспокойно. Особенно ветреной станет пятница: порывы у побережья могут достигать 18-20 м/с, в Калининграде и области до 15-18 м/с.

В субботу по области также до 15-18 м/с и лишь в воскресенье ветер может ослабнуть до умеренного.