Где в Калининграде этим летом заменят трубы

Фото: администрация Калининграда.
В Калининграде активно меняют трубы – в период летней профилактики, пока остановлены тепловые станции коммунальщики должны сделать как можно больше.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году заменят почти 20 км труб.
В списке наиболее крупные участки на улицах:
Колоскова – 306 м;
Брамса – 100 м;
Клиническая - 330 м;
Ефремова - 495 м;
Согласия - 1 км;
Зарайская – 723 м;
Артиллерийская – 2 км;
Тихорецкая – 528 м;
Интернациональная – 1,01 км;
Литовский вал – 700 м;
М. Гвардии – 830 м;
Аллея смелых – 950 м;
В районе "Балтптицепрома" – 1.26 км;
Во дворах, где идёт ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды» - 1,6 км.
После проведения земляных работ обещают провести благоустройство.