Где в Калининграде этим летом заменят трубы

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде активно меняют трубы – в период летней профилактики, пока остановлены тепловые станции коммунальщики должны сделать как можно больше.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году заменят почти 20 км труб.

В списке наиболее крупные участки на улицах:

Колоскова – 306 м;

Брамса – 100 м;

Клиническая - 330 м;

Ефремова - 495 м;

Согласия - 1 км;

Зарайская – 723 м;

Артиллерийская – 2 км;

Тихорецкая – 528 м;

Интернациональная – 1,01 км;

Литовский вал – 700 м;

М. Гвардии – 830 м;

Аллея смелых – 950 м;

В районе "Балтптицепрома" – 1.26 км;

Во дворах, где идёт ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды» - 1,6 км.

После проведения земляных работ обещают провести благоустройство.