На трассе в Гвардейском районе отключат фонари и светофор

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Калининградской области будут производиться частичные отключения наружного освещения и светофора

На участке трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой со 2 июля будут отключать наружное освещение и светофор на пешеходном переходе в районе пос. Сокольники. Речь идет об отрезке дороги с

23-го по 28-й км – от пос. Курган до пос. Борское Гвардейского района.

О предстоящих ремонтных работах сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать ПДД.