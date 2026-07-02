В ГИБДД рассказали подробности ДТП на трассе Калининград – Нестеров, в котором пострадали 4 человека

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

На трассе Калининград – Нестеров в ДТП пострадали 4 человека. О том, что случилось 1 июля в 18:00, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Автомобиль «Ивеко» под управлением 41-летнего водителя въехал в припаркованные на обочине автомобили «Кайи» под управлением 43-летнего водителя, «Рено» под управлением 38-летнего водителя, «Мерседес» под управлением 33-летнего водителя. Также пострадала 44-летняя женщина, которая стояла на обочине.

В результате ДТП водитель «Кайи» госпитализирован, пешеход и водители «Ивеко» и «Мерседес» получили травмы.