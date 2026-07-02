В Калининграде врачи спасли беременную женщину с тяжелейшей патологией

Фото: перинатальный центр.

В Калининграде врачи перинатального центра спасли маму с полным предлежанием и врастанием плаценты — одной из самых опасных патологий в акушерстве. Женщина не смогла поехать на лечение в Москву из-за рисков при переезде, рассказали в медучреждении.

Женщина забеременела с помощью ЭКО со второй попытки.

Увы, беременность с первых недель протекала с угрозой выкидыша и тяжелым токсикозом. На протяжении всей беременности у будущей мамы неоднократно случались кровотечения. Почти 5 месяцев женщина провела в больнице в режиме абсолютного покоя. Когда развилось очередное кровотечение, врачи приняли решение о срочной операции. Удалось сохранить пациентке матку и помочь малышу появиться на свет. Первые недели жизни ребенок был в реанимации, затем уже в отделении патологии новорождённых.

Сейчас он уже дома с мамой.