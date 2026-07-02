Путин одобрил инициативы Беспрозванных о дополнительных поставках топлива

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Ситуацию с топливом в Калининградской области президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Беспрозванных обсудили на встрече в Москве.

- Озвучил запросы нашего региона главе государства. Безусловно, это наша с вами безопасность, бесперебойная работа топливно-энергетического комплекса и устойчивая логистика. Получил поддержку, - написал в соцсетях Алексей Беспрозванных. - Владимир Путин одобрил мою просьбу о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион.

По словам главы региона, график поставок топлива в нашу область «сформирован с учетом событий последних дней». Приоритетная задача – увеличить количество бензовозов, чтобы АЗС быстрее пополняли запасы и не простаивали.