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НовостиПроисшествия3 июля 2026 6:13

В Светлогорске утонул мужчина

Трагедия случилась в районе улицы Балтийской
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске утонул мужчина. О том, что случилось 2 июля в 17:00 в районе улицы Балтийской, сообщает пресс-служба областного МЧС.

«Муниципальные спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции», - прокомментировали в МЧС.

Личность погибшего установлена. По данным областного СУ СК, им оказался 38 летний местный житель. По предварительным данным, мужчина вместе с несовершеннолетним сыном купался в море. На глазах сына он начал тонуть.

Назначена судебно медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.