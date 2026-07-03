Заместить губернатора сказал о подорожании топлива в Калининградской области

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В Калининградской области подорожание топлива будет, но не станет драматичным – не на десятки рублей. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин сказал 3 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

- Топливо никто не придерживает. То, что возможное какое-то удорожание пройдет – я думаю, что это будет так. Но это удорожание будет не драматичным. Речь не будет идти о десятках рублей. А о незначительном удорожании. Произойдет это по одной простой причине – уменьшается объем полезного отпуска, - сказал Валерий Шерин.

Чиновник сказал, что нефтяные компании также вынуждены будут приподнимать стоимость топлива на внутренний рынок, так как они лишены возможности отгружать на экспорт.

Когда ждать подорожание, он не уточнил.

Шерин отметил, что ФАС не позволит драматичное увеличение цены. А нехватку топлива он назвал временной бедой.

- Ситуация под нашим контролем, - сказал заместитель главы региона.