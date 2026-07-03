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В Калининграде порядок в очередях у АЗС будут наводить сотрудники ГИБДД, которых, впрочем, не так много. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин сказал 3 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов», отвечая на вопрос горожанина о том, кто же будет разруливать заторы у заправок и останавливать тех, кто лезет без очереди.

Чиновник сказал, что сотрудники ГАИ появятся, хотя их «конечно не так много, чтобы в каждой пробке наводить порядок».

- Сотрудники ГИБДД есть. Они будут проводить выборочные рейды, - сказал гость эфира, заметив, что работники ГАИ заняты на других постах, в частности, по словам Валерия Шерина, следят за порядком в проезде у двухъярусного моста, где большегрузы нарушают ПДД.