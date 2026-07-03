Власти прокомментировали возможность введения карточек на очереди в АЗС в Калининграде

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Карточной или талонной системы, введения электронной очереди и прочего, чтобы бороться с заторами у АЗС в калининградской области не будет. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин сказал 3 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

- Пока не будет. Мы должны понимать, что введение этих карточек, талонов, кодов и так далее – это с одной стороны порядок, с другой стороны – отсутствие возможности в моменте для кого-то даже встать в очередь. То есть тот, кто хотел бы заправиться сегодня будет иметь возможность в результате этой регуляторики, условно, заправиться через три дня. Вопрос- это благо или нет? Это надо тщательно взвесить, проанализировать то, как складывается среднесуточный отпуск, - сказал Валерий Шерин.

Он отметил, что «отдельно взятые АЗС» в регионе «сухие», а топлива на них нет, прежде всего, потому что до них не доехал бензовоз. Их количество в регионе решено увеличить.

Два бензовоза, в частности, уже в субботу, 4 июля, выйдут на линию.

Чиновник отметил, что сейчас «нет таблетки, которая снизит очереди», а выход, по его словам – насытить сеть и открыть минимум еще одного оператора для отпуска в розницу.