Калининградцы завоевали медали специализированного чемпионата России по легкой атлетике

В Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Там калининградские атлеты завоевали 6 медалей, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Так, Илья Степаниденко стал первым на дистанциях 200 м и 400 м, он также взял серебро на 100-метровке.

Платон Петров выиграл серебро на 800 м и бронзу на 1500 м. Андрей Королев в прыжках в длину занял 3 место.

Участие в турнире приняли около 400 сильнейших атлетов из 55 регионов страны.