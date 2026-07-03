Калининградцы разглядели в окнах соседа кусты запрещенного растения

Калининградцы разглядели в соседских окнах кусты запрещенного наркосодержащего растения, сделали фото. Публикацию со снимком «зеленого» подоконника обнаружили в соцсетях сотрудники полиции. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, за этим последовал визит к «мичуринцу» и проверка.

По данным полиции, в квартире 54-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты наркотическое средство растительного происхождения массой 16,9 грамма и 12 кустов нелегальной «зелени».

Со слов мужчины, растения он выращивал для личного потребления.

Заведено уголовное дело.