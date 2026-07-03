Калининградца будут судить за убийство трех женщин в 1999 году

48-летнего жителя Калининграда будет судить за зверское убийство трех женщин, совершенное в 1999 году. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина проходит по статье «Убийство трех лиц, сопряженное с разбоем». По версии следствия, в 1999-м он намеревался похитить деньги и убил 51-летнюю знакомую.

Также жертвами стали 81-летняя мать и 21-летняя дочь несчастной, которые застали злоумышленника на месте преступления.

Убив всех трех, мужчина похитил из квартиры деньги в валюте, эквивалентной 445 тыс. рублей и скрылся.