Заместитель губернатор сказал, когда закончится бензиновая лихорадка в Калининградской области

.

Бензиновая лихорадка, которая охватила Калининградскую область и уже принесла столько проблем, закончится, когда удастся обеспечить топливом всех операторов региона и открыть 110 заправочных пунктов. Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин сказал 3 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

«Сейчас план отгрузок на июль нам со стороны федерального штаба представлен – он достаточно убедительный и оптимистичный. Мы будем сейчас наблюдать, как состоятся ближайшие отгрузки, которые в этом графике стоят. И если нам удастся выйти сейчас на устойчивое топливное обеспечение всех наших трех операторов – «Лукоил», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» – мы выпустим в розничную сеть АЗС «Балтнефть». Это позволит открыть в розницу в совокупности почти 110 заправочных пунктов. Я полагаю, что в этом случае нам удастся снять ажиотажный спрос и снять издержки этих перетоков с одних АЗС на другие и формирование этих больших очередей», - сказал чиновник.

Он предложил понаблюдать за ситуацией ближайшую неделю и отметил, что сейчас в розницу «устойчиво работает» 71 АЗС в регионе.