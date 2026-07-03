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НовостиОбщество3 июля 2026 9:54

После падения дерева на ребенка в Калининграде судить будут заведующую детсадом и инженера

Уголовное дело передано в суд
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело о травмировании ребенка в датском саду – на малыша упало большое дерево. Фигурантами дела стали ведущий инженер отдела по содержанию зеленых насаждений «Муниципальной службы заказчика» и заведующая садиком №132.

В мае 2025 года ведущий инженер не выявила аварийное состояние клена на территории садика, а заведующая дошкольным учреждением месяц спустя, несмотря на предупреждение об ухудшении погоды, не запретила прогулки детей.

Все это привело к тому 24 июня 2025 года дерево упало на 6-летнего ребенка.