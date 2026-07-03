Более 33 тысяч калининградцев стали участниками программы помощи людям «Другое дело»

. Фото: правительство Калининградской области.

К проекту «Другое Дело», который отмечает 5-летие, присоединились более 7,8 млн человек из всех регионов России, в их числе – жители Калининградской области. В регионе участниками сервиса стали 33,7 тыс. человек: выполнили 89 тыс. полезных заданий и накопили за это 29 млн баллов. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, пользователи выполняют задания в разных направлениях – обучение, экология, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство, культура и творчество, патриотическое воспитание, помощь животным и пр.

Как сказал ректор «Сенежа» Андрей Бетин, сегодня 34 % всех заданий в сервисе приходится на волонтерство и помощь людям.

Ежегодно к проекту присоединяется около 1 млн человек, а самой активной аудиторией остаются подростки и молодежь в возрасте 14–20 лет – их свыше 2,6 млн.

Программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Стать участником может любой житель Калининградской области –зарегистрироваться здесь.