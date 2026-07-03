Ветеринар – о лечении бегемотихи в Калининградском зоопарке: «Мы еще живы»

В Калининградском зоопарке продолжают лечить самку бегемота Милю, которая, по одной из версий, пару недель назад проглотила посторонний предмет, попавший в бассейн.

О ходе лечения эмоциональный пост в телеграм-канале написала главный ветеринарный врач зоопарка Наталия Дмитриева.

«День, второй, пятый, восьмой... Кажется, ты в вязкой бесконечности. Сил нет, мозг вскипает… …Когда весь мир говорит - опусти руки... ты поднимаешь покрасневшие глаза и говоришь - нет! Мы еще живы и еще не попробовали вот это и то! И идёшь - ещё день, еще два, еще пять...».

Врач говорит, что идти вперед будет столько, сколько надо: «И ты никогда не угадаешь: свет в тоннеле - это летнее солнце или лампа в прозекторской».

«Когда врач так сражается за пациента, веришь в лучший исход», - прокомментировала, директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.