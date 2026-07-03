В Калининградское области сотрудникам органов исполнительной власти будут платить в период отпуска по уходу за ребенком

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области сотрудники некоторых территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату в 5 тыс рублей. О расширении категории получателей одной из мер социальной поддержки рассказали в областном минсоце.

Накануне решение принял губернатор Алексей Беспрозванных по итогу встречи с семьями региона.

«В Калининградской области более 2,7 тысячи сотрудников региональных подразделений федеральных органов исполнительной власти получают ежемесячную выплату. Теперь мера соцподдержки продолжает поступать и в период нахождения таких работников в отпуске по уходу за ребенком, изменения в постановление внесены», – прокомментировала министр социальной политики Анжелика Майстер.

Выплату получают сотрудники УМВД, Росгвардии, УФСИН, транспортной полиции, МЧС, УФССП по Калининградской области.