Заработала новая ж/д остановка «Елизаветинская» на Сельме

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде открылась и заработала новая ж/д платформа на Сельме. Называется остановочный пункт «Елизаветинская», находится он между остановкой на улице Челнокова (экс-Сельма) и Чкаловском. Корректировки в расписание уже внесены. С полным расписанием можно ознакомиться тут.

Отметим, останавливаться на Елизаветинской будут не все «Ласточки». Так, экспрессы будут ее проезжать без остановки.

О нововведении говорится в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.

«Платформа представляет из себя модульную конструкцию, оборудованную навесом, двумя лестницами и пандусами. Она рассчитана на 5 вагонов «Ласточки». Железнодорожники также позаботились об освещении и видеонаблюдении. Мы, в свою очередь, за счет местного бюджета привели в порядок прилегающую к станции городскую территорию: замостили тропинки, установили скамейки и фонари, высадили деревья», - говорится в сообщении.