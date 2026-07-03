В предстоящие выходные изменится расписание «Ласточек» в Светлогорск и Зеленоградск

В предстоящие выходные и праздничные дни – 4, 5 и 6 июля – изменится расписание вечерних «Ласточек» на Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Связано это с проведением Дня города и торжеств в честь 80-летия области.

4, 5 и 6 июля назначены поезда с временем отправления из Калининграда в 23:01, из Светлогорска - в 0:20.

«Ласточки» с отправлением из Калининграда 21:04 и с отправлением из Светлогорска в 22:40 4 и 5 июля будут отменены.

4, 5 и 6 июля назначаются электрички с отправлением из Калининграда в 23:07, из Зеленоградска - в 0:10.

Поезда из Калининграда 21:39 и из Зеленоградска в 22:45 4 и 5 июля отменят.