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НовостиОбщество3 июля 2026 13:08

В Калининграде открылась выставка, посвященная 80-летию области

Экспозицию представили в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский областной историко-художественный музей.

В историко-художественном музее открылась новая постоянная выставка, посвященная 80-летию Калининградской области. Как сказала директор музея Екатерина Манюк, экспозиция будет жить и пополняться, потому что она будет работать в ближайшие годы – вплоть до следующего юбилея области.

Посетители увидят не только архивные документы и фото, но и обширный предметный ряд: награды, продукцию калининградских заводов, предметы интерьера и быта. Фишкой выставки стало рыбацкое судно 1940-х годов.