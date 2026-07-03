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НовостиОбщество3 июля 2026 14:00

В Калининград прибыла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова

Она встретилась с губернатором и поучаствовала в возложении цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Калининград прибыла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и полпред президента на Северо-Западе Игорь Руденя. Визит их приурочен к празднованию 80-летия региона и начался 3 июля с посещения самого знакового места области – мемориала 1200 гвардейцам, сообщает пресс-служба областного правительства.

Гости вместе с губернатором Алексеем Беспрозванных возложили цветы к памятнику погибшим при штурме Кёнигсберга в 1945 году.

Также федеральные гости поздравили жителей области с праздником.

Татьяна Голикова напомнила недавнее решение главы государства о продлении действия программы социально-экономического развития Калининградской области с 2030 до 2036 года. А на предстоящие пять лет по губернаторской программе в развитие инфраструктуры будет вложено по 30 миллиардов рублей ежегодно.