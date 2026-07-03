В Гурьевске будут судить женщину, открывшую люк в самолете, который готовился к вылету из Калининграда в Петербург

Гурьевский суд рассмотрит уголовное дело 43-летней жительницы Санкт-Петербурга, открывшей аварийный люк в самолете в аэропорту «Храброво». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел 20 мая в лайнере, который готовился к вылету из Калининграда в Санкт-Петербург.

Отмечается, что пассажирка была пьяна и после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка. Люк и отворился.

После этого женщину сняли с рейса, а двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от полета.

Интересно, что самолет после дополнительной проверки все же вылетел в Питер с задержкой. Полет прошел штатно.