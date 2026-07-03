Руденя и Голикова поздравили калининградцев с 80-летием области

В пятницу, 3 июля, Калининградскую область посетили полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и заместителя Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Гости поздравили жителей региона праздником.

— Это воистину историческое событие, которое связано с результатами Второй Мировой войны, - отметила Татьяна Голикова. - Мы преклоняем головы перед советскими солдатами, которые отдали свои жизни для того, чтобы был мир на земле, мир в стране. Отдаем дань первым переселенцам, которые после войны приехали в этот регион, чтобы открыть новую главу в жизни. Сегодня это наша геостратегическая территория. Форпост Российской Федерации на западных границах. Здесь наш Балтийский флот, развивается наука, промышленность, культура. Самое главное богатство области – это, конечно же, жители. За последние 5 лет область приросла на 1,4%. Пусть это не очень большие цифры, но и они свидетельствуют о том, что уровень жизни растет, сюда приезжают, создают свои семьи. Мы с удовольствием взаимодействием с Калининградской областью и сделаем все, чтобы регион развивался.

Игорь Руденя подчеркнул, что президент России уделяет постоянное внимание вопроса развития региона.

- Абсолютно уверен, что Калининградская область – один из лучших регионов нашей страны, поздравляю всех жителей с юбилеем, - сказал полпред. - Отдельные слова благодарности нашим военным морякам, нашим пограничникам - всем кто сегодня охраняет и защищает нашу Родину, семьям и участникам специальной военной операции.