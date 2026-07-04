В МЧС рассказали о пожаре на заводе «Янтарь» в Калининграде, который произошел 3 июля днем. На территории судостроительного завода на улице Петрозаводской, пожар случился на строящемся объекте.

По данным областного МЧС, на нижней палубе горели электропровода и гофротруба для вытяжной системы. Площадь пожара составила 30 кв. м.

До прибытия сотрудников пожарной службы самостоятельно эвакуировались 15 рабочих. Обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 50 пожарных при поддержке 15 единиц техники.