Калининградский студент вышел в финал федерального конкурса «Моя страна – моя Россия»

. Фото: правительство Калининградской области.

В финал всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проекта президентской платформы прошел студент Западного филиала Президентской академии Антон Работин с проектом «Восточно-Евразийский Коридор». Это цифровая платформа для сопровождения внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса из приграничных и эксклавных регионов России с выходом на рынки Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-слвжа областного правительства.

Как сказал сам студент, его инициатива способствует снижению логистических барьеров, развитию экспортного потенциала МСП и повышению экономической связности регионов.

Еще одна финалистка из Калининграда – воспитатель детского сада №125 в Мария Краснолобова вышла в финал с проектом «Юннаты Балтики: семейная экологическая тропа как центр эковоспитания и благоустройства микрорайона города Калининграда». Мария предложила создать пространство для семейной деятельности.

Всего на конкурс в этом году поступило более 80 тысяч заявок из всех регионов России и десяти иностранных государств.

По итогам сезона победители и финалисты получают возможность продолжить развитие своих проектов.