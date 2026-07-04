. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Алексей Беспрозванных объявил о возобновлении продаж топлива на крупной сети АЗС в Калининградской области. Заявление он сделал по итогу совещания с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона.

«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети «Балтнефть», речь пока только о 92-ом бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», - говорится в сообщении.

Где заправляться в Калининграде:

- ул. Александра Невского, 120

- ул. Балтийское шоссе, 117

- ул. Горького, 178 Б

- ул. Дзержинского, 249

- ул. Емельянова, 232

- ул. Красная, 164

- ул. О. Кошевого, 31

В области:

- г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, зд. 1А

- г. Черняховск, ул. Октябрьская, 4А

- Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б

- г. Советск, ул. Суворова, 1

По мере поступления топлива в регион буду открываться дополнительные заправки.

Ограничения на отпуск топлива не снимают: бензин – 30 литров, дизель – 60 литров. Меру называют необходимой.