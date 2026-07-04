Фото: Ольга ЮШКОВА.
Губернатор Алексей Беспрозванных объявил о возобновлении продаж топлива на крупной сети АЗС в Калининградской области. Заявление он сделал по итогу совещания с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона.
«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети «Балтнефть», речь пока только о 92-ом бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», - говорится в сообщении.
Где заправляться в Калининграде:
- ул. Александра Невского, 120
- ул. Балтийское шоссе, 117
- ул. Горького, 178 Б
- ул. Дзержинского, 249
- ул. Емельянова, 232
- ул. Красная, 164
- ул. О. Кошевого, 31
В области:
- г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, зд. 1А
- г. Черняховск, ул. Октябрьская, 4А
- Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б
- г. Советск, ул. Суворова, 1
По мере поступления топлива в регион буду открываться дополнительные заправки.
Ограничения на отпуск топлива не снимают: бензин – 30 литров, дизель – 60 литров. Меру называют необходимой.