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НовостиОбщество4 июля 2026 11:54

Треть калининградцев конфликтуют с коллегами из-за графика отпусков – исследование

С непониманием сталкиваются 27%
Александр КАТЕРУША

27% калининградцев сталкиваются на работе с конфликтами из-за графика летних отпусков. При этом большинству удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, но в некоторых случаях урегулирование конфликтов возможно только при вмешательстве руководства. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат недавнего опроса.

67% калининградцев заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает.

Интересно, что мужчины конфликтуют чаще женщин. При этом чем моложе коллектив, тем меньше ссор случается из-за отпусков. Также реже ссорятся те, кто получает 150 тысяч рублей и больше.