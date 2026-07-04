Кириенко и Беспрозванных возложили цветы на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде

. Фото: правительство Калининградской области.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Алексей Беспрозванных 4 июля утром возложили цветы на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. О церемонии в день 80-й годовщины образования Калининградской области сообщает пресс-служба областного правительства.

В акции участвовали более 3 тысяч жителей и гостей города.

Напомним, сегодня в городе проходят юбилейные торжества. На стадионе «Ростех Арена» запланирован гала-концерт.

Полный список мероприятий – на сайте 80-летия Калининградской области.