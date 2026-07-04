. Фото: правительство Калининградской области.

В субботу, 4 июля, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил с днем рождения первого калининградца. Глава региона поздравил с 80-летием Александра Дорофеева, который родился 4 июля 1946 года в 00:01 в Гвардейске – в день переименования области из Кенигсбергской в Калининградскую. С именинником губернатор пообщался по видеосвязи – Александр Дорофеев живет в Майкопе.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, во время телемоста ветерану вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Калининградской области и памятный подарок.

Александр Дорофеев отметил, что внимание родного региона ему приятно. Герой России Анатолий Дорофеев, отец Александра, участвовал в штурме Кёнигсберга. Его именем названа одна из улиц на Октябрьском острове.