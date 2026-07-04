. Фото: правительство Калининградской области.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российские дипломаты поздравили калининградцев с 80-летием области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В поздравлении на имя губернатора Алексея Беспрозванных глава МИДа отметил успехи Калининградской области и важность взаимодействия в деле развития международных связей, а также заявил о готовности к продолжению сотрудничества.

Руководство МИД поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных.