Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2026 17:55

Сергей Лавров и российские дипломаты поздравили калининградцев с 80-летием области

Глава МИДа прислал поздравление на имя губернатора
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российские дипломаты поздравили калининградцев с 80-летием области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В поздравлении на имя губернатора Алексея Беспрозванных глава МИДа отметил успехи Калининградской области и важность взаимодействия в деле развития международных связей, а также заявил о готовности к продолжению сотрудничества.

Руководство МИД поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных.