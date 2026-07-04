В Калининграде собирают деньги на лечение мальчика со сложным диагнозом

. Фото: Фонд "Берег надежды".

В Калининграде объявили сбор денег для Димы Шевчука, мальчика, который тяжело болен. Как сообщает благотворительный фонд «Берег надежды», требуется 200 тысяч рублей на лекарства.

Калининградец с раннего детства страдает от эпилептических припадков, обездвижен. Мальчик родился здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве – ребенка начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз –локализованная симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Причина припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не установлена.

«Мама долгие годы ухаживает за обездвиженным единственным сыном в одиночку. Была вынуждена оставить работу. Средств у семьи нет», - рассказали в Фонде.

С подробным отчетом о собранных средствах и оплаченных расходах можно ознакомиться здесь.