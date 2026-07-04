В Калининградской области с 22 июня не могут найти 45-летнего мужчину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад»..

В Калининградской области почти 2 недели не могут найти 45-летнего мужчину. Николай Бабий пропал 22 июня, с тех пор никто не знает, где он. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад» в «ВК».

Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, русые коротко стриженые волосы, серо-голубые глаза.

Был Одет: камуфляжный зеленый костюм, зеленые резиновые сапоги, нес черный рюкзак.

Знаете, где мужчина, видели его? Звоните: 8(4012) 508-038 или 8(4012) 520-444.