Сергей Кириенко побывал на форуме «ШУМ» в Калининградской области

. Фото: правительство Калининградской области.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко побывал на закрытии программы «ШУМ.Поколение» форума «ШУМ». Федеральный гость, прибывший на мероприятия 80-летия Калининградской области, обратился к молодым медиалидерам, сообщает пресс-служба областного правительства.

Участниками программы, реализованной при поддержке Движения Первых, стали молодые люди от 14 до 17 лет, а также наставники, сопровождающие развитие детских проектов.

Четвертая программа форума была посвящена ответственному отношению подростков к созданию и распространению контента. Каждый участник форума сформировал персональное портфолио, включающее видеоработы, фотосерии, концепции медиапроектов и материалы для социальных сетей.

Особое внимание в программе было уделено работе с экспертами, которые сопровождали участников на всех этапах создания проектов. Одной из центральных встреч стал открытый диалог с мастером программы Евгенией Медведевой – двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионкой мира и Европы, блогером и интервьюером.