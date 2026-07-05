Сергей Кириенко и Алексей Беспрозванных поздравили жителей Калининградской области с юбилеем

. Фото: правительство Калининградской области.

В минувшую субботу, 4 июля, на стадионе «Ростех Арена» прошел концерт в честь 80-летия Калининградской области. В официальной части вечера приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Алексей Беспрозванных. Собравшихся они поздравили со сцены. Также эта часть мероприятия транслировалась в соцсети.

Сергей Кириенко заявил, что поздравлять с юбилеем самый западный регион страны – это большая честь. Он прочел приветствие от президента и напомнил, что к юбилею реализована масштабная программа развития, основанная на решениях и поддержке президента. Были открыты Третьяковская галерея и кампус БФУ им. И. Канта, обновлен комплекс Музея Мирового океана, завершается строительство филиала Большого театра.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Алексей Беспрозванных не только передал слова благодарности от президента, но и выразил глубокую признательность всем поколениям калининградцев, начиная с ветеранов-переселенцев.

В этот день на сцене выступили: группа «Браво», Родион и Олег Газмановы.