Молодежь Калининграда озвучила сумму зарплаты мечты

Около 83 400 рублей в месяц – именно столько считают достойным получать молодые люди в Калининградской области. Об этом сообщает сервис «Авито» со ссылкой на результат опросов людей от 18 до 24 лет

Отмечается, что среди молодежи только 26% работают по специальности. Еще 11% заняты в смежной сфере. При этом почти треть молодых респондентов (29%) уже работают в другой профессиональной области, а каждый четвертый (25%) продолжает обучение.

Среди работающих взрослых жителей, получивших профессиональное образование, средняя зарплата мечты названа 104 913 рублей в месяц.