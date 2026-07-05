Фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» собрал 12 тысяч зрителей

. Фото: правительство Калининградской области.

Итоги первого фестиваля военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», который состоялся не только в Калининграде, но и городах области, подведены. Как сказал организатор, директор областной филармонии имени Светланова, народный артист России Виктор Бобков, публика была заинтересована.

«По самым скромным подсчетам зрителями фестиваля стали более 12 тысяч человек из разных городов нашей области и со всей России: только в первый день на трех площадках собралось почти 5 тысяч слушателей», - говорит он.

За четыре дня фестиваля в Правдинске, Гвардейске, Советске, Черняховске, Балтийске, Светлогорске, Калининграде и Светлом состоялось восемь концертов.

Кульминацией стал гала-концерт 4 июля на стадионе «Балтика»: выступил сводный фестивальный оркестр из 250 музыкантов, солисты Калининградской областной филармонии и Танцевальная группа ансамбля песни и пляски Балтфлота.

Перед публикой блистали Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа, почетного караула, 21-й военный оркестр Московского военного округа и Военный оркестр штаба Балтийского флота.

В программу вошли патриотические и концертные произведения, музыкальные посвящения истории России и Балтики, попурри на темы любимых песен, классических и национальных мелодий.