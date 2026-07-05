Водитель, сбивший маму с двумя детьми под Калининградом, был нетрезв – прокуратура

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

После страшного ДТП под Калининградом проводится тщательная проверка, уже выяснилось, что водитель был нетрезв. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, трагедия случилась сегодня, 5 июля, около 17:40. За рулем «Мерседеса» был 36-летний водитель. На ул. Заводской в микрорайоне Прибрежный он выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми.

3-летний мальчик скончался на месте, женщина и годовалая девочка доставлены в больницу. За их жизнь сражаются врачи.